В НБУ надеются, что "Сбербанк" и "Проминвест" не постигнет судьба "ВТБ"
В Национальном банке надеются, что уход с рынка банков с российским государственным капиталом - "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - произойдет не через признание их неплатежеспособными.
Об этом во время "Презентации отчета о финансовой стабильности" сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Укринформ.
"У нас осталось два крупных банка с российским государственным капиталом, это Сбербанк и Проминвестбанк. На сегодняшний день они имеют достаточно ликвидности, поэтому мы надеемся, что выход этих банков с рынка состоится в другой способ (чем ВТБ Банка - ред)", - сказала Рожкова.
Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине.
Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.
На покупку "ВТБ банка" претендует "ТАСкомбанк" Сергея Тигипко.
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