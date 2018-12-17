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У НБУ сподіваються, що "Сбербанк" і "Промінвест" не спіткає доля "ВТБ"

Понеділок, 17 грудня 2018, 18:19

У Національному банку сподіваються, що вихід з ринку банків із російським державним капіталом - "Сбербанку" і "Промінвестбанку" - відбудеться не через визнання їх неплатоспроможними.

Про це під час "Презентації звіту про фінансову стабільність" сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає Укрінформ.

"У нас залишилось два великі банки з російським державним капіталом, це Сбербанк та Промінвестбанк. На сьогодні вони мають достатньо ліквідності, тому ми сподіваємось, що вихід цих банків з ринку відбудеться в інший спосіб (ніж ВТБ Банку - ред)", - сказала Рожкова.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не бачить перспектив для роботи банків з державним російським капіталом в Україні.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

На покупку "ВТБ банку" претендує "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка.

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Нацбанк Сбербанк Промінвестбанк ВТБ

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