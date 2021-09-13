Глава Совета НБУ призывает отказаться от необходимых для сотрудничества с МВФ изменений в закон

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Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин призвал власть прекратить вносить изменения в закон о НБУ поскольку, по его мнению, они "мешают регулятору нормально работать".

Соответствующее заявление Данилишин сделал во время брифинга по вопросам утверждения основных принципов денежно-кредитной политики в ответ на вопрос журналиста ЭП.

"Никогда не будет работать организация в нормальном режиме, если она знает, что ее ждет очередная смена той или иной законодательной нормы. Поэтому я думаю, что уже пора прекращать нам перманентные изменения в закон о Нацбанке, обеспечивать в первую очередь законодательную стабильность и работать ", - заявил глава Совета НБУ.

По его расчетам, в период с 2015 по 2021 год к закону о Нацбанке изменения вносились 30 раз. В то время, как для работы самого НБУ, как института, важна институциональная, организационная и законодательная стабильность.

Отметим, что накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5850, который, среди прочего, вносит изменения в Закон о НБУ, ограничивая полномочия Совета регулятора.

В частности, законопроектом предлагается убрать из полномочий Совета НБУ предоставления оценок работы правления регулятора, а также предоставление рекомендации правлению относительно изменений в денежно-кредитной политики на основании оценки ее влияния на социально-экономическое развитие.

Также законопроектом вводятся более жесткие требования к членам Совета НБУ. Кроме того, Нацбанк не сможет возглавить председатель или член Совета НБУ в течение года с момента увольнения.

Принятие законопроекту является одним из требований МВФ.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 9 сентября приняла в первом чтении три законопроекта, которые необходимы во исполнение Меморандума с Международным валютным фондом: изменения касаются представления информации от НБУ к правительству и управления.

Законопроект №5850, в частности, разработан во исполнение письма о намерениях и Меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике.

Экономическая правда