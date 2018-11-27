Украинская "дочка" российского "ВТБ банка" – банкрот

Национальный банк Украины отнес "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных.

Об этом ЭП сообщил собеседник на банковском рынке.

"Регулятор отнес "ВТБ" к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация", - сообщил собеседник.

ВТБ — крупнейшая финансовая группа РФ, которую контролирует правительство России.

Подразделения ВТБ представлены по всему миру, а сама группа входила в 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (FT Global 500).

В Украине свою экспансию группа начала в 2005 году. В 2006 году ВТБ приобрел банк "Мрія" у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.

Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.

Напомним, 5 ноября "ВТБ Банк" был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий "ВТБ", "Проминвестбанка" и "Сбербанка". Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Накануне ВТБ пригрозил подать в международный суд на Петра Порошенко.

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Экономическая правда