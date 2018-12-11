Банк Тигипко остался единственным претендентом на покупку ВТБ банка

На покупку признанного неплатежеспособным "ВТБ банка" претендует "ТАСкомбанк" Сергея Тигипко.

Об этом стало известно из источников Экономической правды на банковском рынке.

По данным ЭП, заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов подали "ТАСкомбанк" и "Альфа-банк". "Альфа-банк" не внёс гарантийный взнос, и единственным претендентом остался банк Тигипко.

На балансе "ВТБ-банка" осталось около 600 объектов недвижимости, и этих активов хватит на покрытие большей части требований кредиторов.

Ранее 11 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что несколько предварительно квалифицированных лиц, включенных в соответствующий перечень Национального банка Украины, проявили свою заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного АО "ВТБ Банк" в один из способов, предусмотренный пунктами 2-5 части второй статьи 39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

По результатам такого конкурса принимающему или переходному банку могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или же неплатежеспособный банк может быть продан инвестору в целом. На сегодня прием документов от предварительно заинтересованных лиц завершен, начинается этап рассмотрения конкурсных предложений.

Проведение такого конкурса предусматривается в случае, если не удалось найти принимающий банк или инвестора, и наименее затратным способом вывода банка с рынка определена ликвидациа с выплатой Фондом гарантированного возмещения вкладчикам.

10 декабря Фонд сообщил, что отказался от проведения конкурса среди банков, победителю которого могли быть переданы только гарантированные вклады.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

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Экономическая правда