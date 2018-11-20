Ryanair хочет открыть рейсы из Украины в Италию

Самая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair стремится открыть рейсы из Украины в Италию в следующем году.

Об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, пишет УНИАН.

"В Европе очень любят рассказывать таким маленьким странам, как Ирландия, что надо делать или как должен функционировать открытый рынок. Например, в Италии мы летаем из Милана и Пизы. Но правительство предпочло авиакомпанию, у которой только два рейса. Мы подали в суд и выиграли. Поэтому, возможно, мы будем летать из Италии в Украину в следующем году", - сказал О'Брайан.

Реализация этих планов во многом зависит от итальянского правительства.

Он добавил, что авиакомпания хотела открыть больше рейсов, однако Германия, Италия и Франция не хотели новых рейсов Ryanair.

Напомним, в сентябре советник министра инфраструктуры Юрий Гусев заявлял, что Ryanair будет выполнять рейсы в Херсон.

В марте текущего года министр инфраструктуры Владимир Омелян писал, что в контексте расширения сети полетов в Украине ирландским лоукостером рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон и Днипро.

До того и сам О’Брайен называл среди возможных направлений Херсон, Одессу и Харьков.

Как сообщалось, Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Киева в 2019 году. С апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Он также сообщил, что открытие полетов в Украине создаст в местных смежных предприятиях до 600 новых рабочих мест, из которых 410 в Киеве и 190 Львове.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами"Борисполь" и "Львов".

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

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