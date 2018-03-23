Ryanair: Переговоры с Украиной - как игра в футбол. Мы постоянно проигрывали

Лоукостер Ryanair провел длительные и успешные переговоры с украинской стороной.

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

"Мы планируем наращивать инвестиции в Украину большими темпами. Внедрение безвизового режима, а также работа украинской стороны способствовали нашему решению выйти на украинский рынок", - сказал О’Лири.

"Переговоры проходили, как футбольная игра. Украина играет с Ирландией. В течение игры ирландцы проигрывают и проигрывают. Но важна сама конкуренция. Нам понравился этот матч", - сказал он.

"В футболе, как и в авиации - ирландцы снова проиграли, украинцы снова выиграли", - пошутил О’Лири.

"Мы полны надежд, мы готовы работать и расширяться. Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов (между украинскими городами - ЭП) ", - добавил CEO Ryanair.

"Кроме того, в скором будущем мы будем надеяться открывать базы в Украине. При чем, не только в Киеве и Львове, а и в других украинских городах", - заявил О’Лири.

Исполнительный директор ирландского лоукостера прокомментировал реплику президента Порошенко о том, что Ryanair собирается перевести 1 миллион украинцев за год.

"Это не совсем точно. Мы ожидаем, что 40% пассажиропотока на украинском направлении будет состоять из европейских путешественников", - сказал О’Лири.

"Мы рассчитываем привезти сотни тысяч европейцев в Киев, Львов, Одессу, другие красивые украинские города", - заявил он.

CEO Ryanair отметил, что это "первое объявление, которое авиакомпания делает в Украине, но не последнее".

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда