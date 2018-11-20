Ryanair хочу відкрити рейси з України до Італії

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair прагне відкрити рейси з України до Італії наступного року.

Про це повідомив комерційний директор Ryanair Девід О’Брайан, пише УНІАН.

"В Європі дуже люблять розповідати таким маленьким країнам як Ірландія, що треба робити або як повинен функціонувати відкритий ринок. Наприклад, в Італії ми літаємо з Мілана і Пізи. Але уряд надав перевагу авіакомпанії, у якої лише два рейси. Ми подали в суд і виграли. Тому можливо ми будемо літати з Італії до України наступного року", - сказав О'Брайан.

Реалізація цих планів значною мірою залежить від італійського уряду.

Він додав, що авіакомпанія хотіла відкрити більше рейсів, проте Німеччина, Італія і Франція не хотіли нових рейсів Ryanair.

О'Брайан оголосив, що Ryanair навесні запустить 5 нових маршрутів з України.

Нагадаємо, у вересні радник міністра інфраструктури Юрій Гусєв заявляв, що Ryanair буде виконувати рейси в Херсон.

У березні поточного року міністр інфраструктури Володимир Омелян писав, що в контексті розширення мережі польотів в Україні ірландським лоукостером розглядаються Одеса, Харків, Херсон і Дніпро.

До того і сам О'Брайен називав серед можливих напрямків Херсон, Одесу і Харків.

Як повідомлялося, Ryanair запустить 5 нових маршрутів з Києва в 2019 році. З квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Він також повідомив, що відкриття польотів в Україну створить у місцевих суміжних підприємствах до 600 нових робочих місць, з яких 410 у Києві і 190 - у Львові.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами"Бориспіль" і "Львів".

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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