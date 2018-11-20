Ryanair запустит рейсы из Киева в Афины, Манчестер и Дублин

Авиакомпания Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году.

Об этом свидетельствует обновленный список направлений в мобильном приложении лоукостера, передает издание avianews.com.

В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю.

Ранее об открытии ирландской авиакомпанией новых рейсов сообщил президент Петр Порошенко.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Он также сообщил, что открытие полетов в Украине создаст в местных смежных предприятиях до 600 новых рабочих мест, из которых 410 в Киеве и 190 Львове.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами"Борисполь" и "Львов".

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

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