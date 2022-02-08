Ryanair остановил продажу билетов из Харькова и Херсона
Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона, на сайте невозможно выбрать дату.
Об этом известно с сайта Ryanair, профильный ресурс avianews.
Дату невозможно выбрать на любой рейс из двух украинских городов, в то же время рейсы из Киева, Одессы и Львова проходят по расписанию. Доступных рейсов нет на все время, доступное для просмотра на сайте.
Причина неизвестна, ЭП пытается узнать детали. В онлайн-службе поддержки компании отметили, что не владеют информацией о бронировании. В то же время, если доступных рейсов нет ни на одно время, маршрут вероятнее всего отменили.
Дополнено. В комментарии ЭП в аэропорту Харькова сообщили, что им не поступало никакой информации об отмене рейсов Ryanair. В то же время бронирование билетов невозможно.
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