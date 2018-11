АМКУ разрешил саудовским покупателям "Мрии" приобрести еще и крахмальный завод

Британская Salic UK Ltd. (дочерняя структура The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., SALIC) получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение Самолусковского крахмального завода.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Salic UK Ltd. получила разрешение купить недвижимость и земельные участки в Тернопольской области, принадлежащие заводу агрохолдинга "Мрия" и предназначенные для производства крахмала.

SALIC основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

В начале ноября Salic UK Ltd. и Mriya Farming PLC завершили процедуру купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия". Сумма сделки не разглашается.

В течение двух лет новый собственник планирует инвестировать до 150 миллионов долларов в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка "Мрии", чтобы вывести ее деятельность на мировой уровень.

Земельный банк "Мрии" вырастет до 210 тыс. га - к ее активам добавятся 45 тыс. га, принадлежащих украинской Continental Farmers, которой также владеет SALIC.

Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре. В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году.

Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск . Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

Николая Гуту 5 ноября 2018 года экстрадировали в Украину из Швейцарии.

По данным СМИ, Гута фактически добровольно вернулся в Украину.

