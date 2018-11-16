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АМКУ дозволив саудівським покупцям "Мрії" придбати ще й крохмальний завод

П'ятниця, 16 листопада 2018, 18:02

Британська Salic UK Ltd. (дочірня структура The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., SALIC) отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання Самолусківського крохмального заводу.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Salic UK Ltd. отримала дозвіл купити нерухомість і земельні ділянки, які належать заводу агрохолдингу "Мрія" у Тернопільській області та призначені для виробництва крохмалю.

SALIC заснована у 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції.

На початку листопада Salic UK Ltd. і Mriya Farming PLC завершили процедуру купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів групи "Мрія". Сума угоди не розголошується.

Протягом двох років новий власник планує інвестувати до 150 мільйонів доларів в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку "Мрії", щоб вивести її діяльність на світовий рівень.

Земельний банк "Мрії" виросте до 210 тис. га - до її активів додадуться 45 тис. га, які належать українській Continental Farmers, якою також володіє SALIC.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі. У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів Андрія і Миколу Гутів. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році.

Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище  в серпні  2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

Миколу Гуту 5 листопада екстрадували в Україну із Швейцарії.

За даними ЗМІ, Гута фактично добровільно повернувся в Україну.

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Раніше ЕП писала про те, як саме сім’я Гут виводила гроші з агрохолдингу "Мрія" і як кредитори отримали контроль над компанією.

Економічна правда

АМКУ аграрії

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