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АМКУ рассмотрит заявку банка Ахметова на разрешение купить "Идея Банк"

Среда, 2 февраля 2022, 20:15
 
фото: укринформ

Антимонопольный комитет рассмотрит заявку банка "ПУМБ" Рината Ахметова на предоставление разрешения купить более 50% в "Идея Банке".

Этот вопрос внесен в повестку дня заседания Комитета 3 февраля.

В ноябре 2021 года "ПУМБ" заявил, что достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций "Идея Банка" с польской финансовой группой Getin Holding S.A.

Стороны планируют завершить соглашение к концу 1 квартала 2022 года - после получения необходимых разрешений Национального банка и Антимонопольного комитета.

Главный акционер банка ПУМБ – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежит Ринату Ахметову.

Единственным акционером Идея Банка является финансовая группа Getin Holding S.A. (Польша). По данным НБУ, на 1 сентября 2021 г. по размеру общих активов (5.6 млрд грн) Идея Банк занимает 16 место среди 71 действующих банков.

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Экономическая правда

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ТЭК ПУМБ банки Ахметов

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