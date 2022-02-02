АМКУ рассмотрит заявку банка Ахметова на разрешение купить "Идея Банк"
Антимонопольный комитет рассмотрит заявку банка "ПУМБ" Рината Ахметова на предоставление разрешения купить более 50% в "Идея Банке".
Этот вопрос внесен в повестку дня заседания Комитета 3 февраля.
В ноябре 2021 года "ПУМБ" заявил, что достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций "Идея Банка" с польской финансовой группой Getin Holding S.A.
Стороны планируют завершить соглашение к концу 1 квартала 2022 года - после получения необходимых разрешений Национального банка и Антимонопольного комитета.
Главный акционер банка ПУМБ – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежит Ринату Ахметову.
Единственным акционером Идея Банка является финансовая группа Getin Holding S.A. (Польша). По данным НБУ, на 1 сентября 2021 г. по размеру общих активов (5.6 млрд грн) Идея Банк занимает 16 место среди 71 действующих банков.
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Экономическая правда
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