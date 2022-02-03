Банк Ахметова получил разрешение на приобретение "дочки" польского банка

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Антимонопольный комитет предоставил разрешение "Первому украинскому международному банку" Рината Ахметова на приобретение украинского "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A.

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 3 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена продажи будет эквивалентом в евро общих чистых активов банка по итогам 2021 финансового года, умноженным на коэффициент 1,072 плюс чистая прибыль банка в период с 1 января 2022 года, но не более 45 млн грн и за вычетом общей суммы дивидендов, выплаченных банком за 2021 год год до даты закрытия сделки.

Getin Holding на момент передачи акций получит указанную цену продажи за вычетом 95 млн грн, которые удерживаются покупателем для обеспечения его потенциальных требований, связанных с качеством кредитного портфеля банка, а затем выплачиваются продавцу двумя частями после первой и второй годовщины заключения сделки.

Цена может быть пересмотрена в вопросе генерируемой прибыли и выплаченных дивидендов.

Напоминаем:

10 ноября 2021 года ПУМБ договорился о приобретении "Идея Банка" у польского Getin Holding.

Соглашение планируется завершить до конца первого квартала 2022 года, а процесс интеграции банков будет продолжаться еще в течение 3-5 лет.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году.

За девять месяцев 2021 года его чистая прибыль составила 418,97 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Getin Holding S.A. искала покупателя на свой украинский актив более двух лет.

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