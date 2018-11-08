Гута добровольно ускорил свою экстрадицию в Украину – СМИ

Экс-руководитель агрохолдинга "Мрия" Николай Гута отозвал жалобу в Федеральный суд Швейцарии, которой требовал отменить разрешение на экстрадицию, чем ускорил свое возвращение в Украину.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Как отмечается, после отказа в убежище у Гуты оставался последний шанс остаться в Швейцарии или хотя бы еще на несколько месяцев затянуть вопрос экстрадиции: жалоба в Федеральный суд.

"И беглец воспользовался им: 15 октября Гута подал жалобу в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить разрешение на экстрадицию. Однако уже через несколько дней произошел неожиданный поворот", - пишет автор. "19 октября жалоба была отозвана", - сообщило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии.

"Итак, Гута фактически добровольно вернулся в Украину. Очевидно, между 15 и 19 октября произошло то, что заставило его после лет борьбы с экстрадицией, изменить свое решение. Впрочем, о соглашении со следствием, похоже, официально пока речь не идет", - пишет DW.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко отметил, что этот вопрос будет решаться в ходе досудебного расследования.

Как сообщалось, в среду суд отпустил Гуту, которого экстрадировали 5 ноября из Швейцарии.

В заявлении Шевченковского суда отмечается, что следователь Нацполиции и не просил об аресте Гуты.

Напомним, в января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск . Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах.

Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

5 ноября стало известно, что компания, которой владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, завершила сделку по покупке агрохолдинга "Мрия".

Ранее ЭП писала о том, как семья Гут выводила деньги из агрохолдинга "Мрия" и как кредиторы получили контроль над компанией.

Экономическая правда