Разыскиваемого экс-владельца агрохолдинга "Мрия" экстрадировали в Украину
Бывшего главу совета директоров и совладельца "Мрия Агрохолдинг" Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Сегодня из Швейцарии в Украину передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемого за совершение мошенничества в особо крупных размерах — около 800 миллионов гривень", — написал Енин.
По его словам, экстрадиция осложнялась противодействием "заинтересованных лиц" не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах.
"Это дело является очередным примером того, что ни большие деньги, ни дорогие адвокаты не помогут избежать ответственности за рубежом, когда есть эффективное международное сотрудничество между центральными органами", — отметил прокурор.
Напомним, в января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск. Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.
Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гут. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.
В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах.
Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.
В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.
Накануне стало известно, что компания, которой владеют бизнесмены из Саудовской Аравии завершили сделку по покупке агрохолдинга "Мрия".
Ранее ЭП писала о том, как семья Гут выводила деньги из агрохолдинга "Мрия" и как кредиторы получили контроль над компанией.
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