Разыскиваемого экс-владельца агрохолдинга "Мрия" экстрадировали в Украину

Бывшего главу совета директоров и совладельца "Мрия Агрохолдинг" Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Сегодня из Швейцарии в Украину передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемого за совершение мошенничества в особо крупных размерах — около 800 миллионов гривень", — написал Енин.

По его словам, экстрадиция осложнялась противодействием "заинтересованных лиц" не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах.

"Это дело является очередным примером того, что ни большие деньги, ни дорогие адвокаты не помогут избежать ответственности за рубежом, когда есть эффективное международное сотрудничество между центральными органами", — отметил прокурор.

Напомним, в января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск . Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гут. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах.

Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

Накануне стало известно, что компания, которой владеют бизнесмены из Саудовской Аравии завершили сделку по покупке агрохолдинга "Мрия".