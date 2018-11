Саудиты завершили сделку по покупке агрохолдинга "Мрия"

Британские Salic UK Ltd. (дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co., SALIC) и Mriya Farming PLC завершили процедуру купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия".

Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга, передает "Интерфакс-Украина".

Сделка, сумма и условия которой не разглашаются, включает все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании с правом аренды земельного банка.

"После завершения сделки "Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC – Continental Farmers Group (CFG). Обе компании завершат сезон как отдельные бизнесы и в текущей конфигурации", - говорится в сообщении.

По данным агрохолдинга, в дальнейшем "Мрия" и CFG сфокусируются на подготовке к интеграции активов и разработке стратегии объединенного бизнеса под руководством гендиректора Саймона Чернявского и председателя правления Марка Леарда.

"Компании планируют представить совместную бизнес-стратегию весной 2019 года", - отмечается в сообщении "Мрии".

Напоминм, ранее Антимонопольный комитет разрешил британской Salic UK Limited приобрести акции 11 предприятий агрохолдинга "Мрия", обеспечивающие превышение 50% в высших органах правления обществ.

Salic получила разрешение купить кипрские компании Mriya Holding Cyprus Limited и Mriya Trading (Cyprus) Limited, а также зарегистрированные в Украине ООО "Карго", "Лемкивська Мрия", "Мрия Буковина", "Мрия Глибоччины", "Мрия Карпат", "Мрия-Пидгайци", "Мрия Подилля", "Новагрис" и "Торговый Дом Аско".

Как сообщалось, новый инвестор планирует досрочно выкупить еврооблигации Mriya Farming Plc, материнской компании агрохолдинга "Мрия". Речь идет о бумагах на сумму в более чем на 208 млн долларов, эмитированных в рамках реструктуризации обязательств компании.

В течение двух лет новый собственник планирует инвестировать до 150 миллионов долларов в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка "Мрии", чтобы вывести ее деятельность на мировой уровень.

Земельный банк "Мрии" вырастет до 210 тыс. га - к ее активам добавятся 45 тыс. га, принадлежащих украинской Continental Farmers, которой также владеет SALIC.

Экономическая правда