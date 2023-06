UBS розраховує остаточно поглинути Credit Suisse до 12 червня

Група UBS розраховує завершити поглинання банку Credit Suisse вже 12 червня, що дозволить створити гігантський швейцарський банк із балансом у 1,6 трильйона доларів після фінансової допомоги за підтримки уряду на початку цього року.

Про це повідомляє Reuters.

"UBS очікує завершити придбання Credit Suisse вже 12 червня 2023 року. Тоді Credit Suisse Group AG буде об’єднано з UBS Group AG", – йдеться в повідомленні.

Акції UBS виросли на 1,1% у передпродажній активності в Швейцарії, тоді як акції Credit Suisse виросли на 0,7%.

19 березня один банк погодився виплатити 3 млрд швейцарських франків (3,37 млрд доларів) і взяти на себе до 5 млрд франків збитків для свого меншого швейцарського конкурента після того, як падіння довіри клієнтів поставило його на межу краху, що змусило швейцарську владу вжити заходів, щоб запобігти ширшій банківській кризі.

Банк мав на меті завершити банківську угоду до кінця травня або початку червня. Проте минулого місяця компанія заявила, що продовжує переговори зі швейцарською владою щодо захисту від збитків і вимог до капіталу, припускаючи, що для їх вирішення потрібен час.

Після завершення акції Credit Suisse та американські депозитарні акції (ADS) будуть виключені зі біржі SIX Swiss Exchange (SIX) і Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). В окремій заяві SIX йдеться, що акції Credit Suisse будуть виведені з лістингу не раніше 13 червня.

Відповідно до повного поглинання акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції, якими вони володіли.

Ця угода створить групу, яка буде контролювати активи на 5 трлн дол, що забезпечить UBS лідируючу позицію на ключових ринках, інакше їй знадобилися б роки, щоб збільшитися в розмірах і охопити.

У мегабанку працюватимуть 120 тис людей по всьому світу, хоча він уже оголосив про скорочення робочих місць, щоб скористатися синергією та скоротити витрати.

Економічна правда