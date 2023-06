UBS рассчитывает окончательно поглотить Credit Suisse до 12 июня

Группа UBS рассчитывает завершить поглощение банка Credit Suisse уже 12 июня, что позволит создать гигантский швейцарский банк с балансом 1,6 триллиона долларов после финансовой помощи при поддержке правительства в начале этого года.

Об этом сообщает Reuters.

"UBS ожидает завершения приобретения Credit Suisse уже 12 июня 2023 года. Тогда Credit Suisse Group AG будет объединен с UBS Group AG", – говорится в сообщении.

Акции UBS выросли на 1,1% в предпродажной активности в Швейцарии, в то время как акции Credit Suisse выросли на 0,7%.

19 марта один банк согласился выплатить 3 млрд швейцарских франков (3,37 млрд долларов) и взять на себя до 5 млрд франков убытков для своего меньшего швейцарского конкурента после того, как падение доверия клиентов поставило его на грань краха, что заставило швейцарские власти принять меры, чтобы предотвратить более широкий банковский кризис.

Целью банка было завершить банковское соглашение до конца мая или начала июня. Однако в прошлом месяце компания заявила, что продолжает переговоры со швейцарскими властями по защите от убытков и требований к капиталу, предполагая, что для их решения нужно время.

По завершении акции Credit Suisse и американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из биржи SIX Swiss Exchange (SIX) и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). В отдельном заявлении SIX говорится, что акции Credit Suisse будут выведены из листинга не ранее 13 июня.

Согласно полному поглощению акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции, которыми они владели.

Это соглашение создаст группу, которая будет контролировать активы на 5 трлн долл., что обеспечит UBS лидирующее положение на ключевых рынках, иначе ей понадобились бы годы, чтобы увеличиться в размерах и охватить.

В мегабанке будут работать 120 тыс человек по всему миру, хотя он уже объявил о сокращении рабочих мест, чтобы воспользоваться синергией и сократить расходы.

