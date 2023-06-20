Вивіз сміття в умовах воєнного стану: Кабмін затвердив порядок управління побутовими відходами
Кабінет Міністрів затвердив порядок управління побутовими відходами в умовах воєнного стану в громадах, де велися або ведуться бойові дії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Новий порядок передбачає алгоритм дій з облаштування місць тимчасового зберігання сміття з відповідними вимогами щодо екологічної, пожежної безпеки та охорони.
Цей же порядок діятиме і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні лінія активних бойових дій в Україні сягає більше тисячі кілометрів. Поруч з фронтом живуть українці ..., ми повинні забезпечити їм належні умови життя. Маємо, не чекаючи закінчення війни, подбати, щоб на цих територіях була організована робота із побутовими відходами вже зараз", - прокоментував рішення уряду міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Так, наприклад, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС велика вода розмила майже 4 тисячі тонн твердих побутових відходів з полігонів та стихійних сміттєзвалищ. Українським Півднем дрейфують відходи різного походження, які зберігалися на площі понад 15 га. Через потрапляння у воду відходів та інших сторонніх предметів орієнтовні збитки довкіллю вже сягнули 28 млн гривень.
"Визначений урядом алгоритм дій дозволить органам місцевої влади ефективно організувати цю роботу", - зазначив міністр.
Порядок управління побутовими відходами в особливих умовах визначає, що:
- на територіях, де обмежена можливість надання комунальної послуги з управління відходами, військові адміністрації організовуватимуть місця їх тимчасового зберігання (аналогічно тим, куди звозять сьогодні відходи руйнації).
- там, де така можливість взагалі відсутня, майданчики тимчасового зберігання відходів пропонують організовувати на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, територіях загального користування, підприємств, установ, організацій тощо.
- На присадибних, дачних і садових ділянках відходи мають роздільно збиратися за видами та зберігатися до відновлення комунальної послуги або прийняття окремих рішень військових адміністрацій.
Нагадуємо:
Рік тому Міністерство розвитку громад та територій України повідомляло, що лише в Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Чернігівській областях було знищено та пошкоджено 5% всіх наявних сміттєзбиральних автомобілів, 17% всіх біогазових установок, 9% сортувальних ліній. Прямі збитки сфери управління відходами становили 95.36 млн доларів, орієнтовна вартість вивезення будівельного сміття/завалів становила 320.70 млн доларів, а втрата прибутків підприємствами з утилізації сміття – 11.9 млн доларів.
Актуальність питання управління відходами полягає у відсутності практичного досвіду громад з управління відходами в період дії воєнного стану.