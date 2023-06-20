Вивіз сміття в умовах воєнного стану: Кабмін затвердив порядок управління побутовими відходами

Кабінет Міністрів затвердив порядок управління побутовими відходами в умовах воєнного стану в громадах, де велися або ведуться бойові дії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новий порядок передбачає алгоритм дій з облаштування місць тимчасового зберігання сміття з відповідними вимогами щодо екологічної, пожежної безпеки та охорони.

Цей же порядок діятиме і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні лінія активних бойових дій в Україні сягає більше тисячі кілометрів. Поруч з фронтом живуть українці ..., ми повинні забезпечити їм належні умови життя. Маємо, не чекаючи закінчення війни, подбати, щоб на цих територіях була організована робота із побутовими відходами вже зараз", - прокоментував рішення уряду міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Так, наприклад, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС велика вода розмила майже 4 тисячі тонн твердих побутових відходів з полігонів та стихійних сміттєзвалищ. Українським Півднем дрейфують відходи різного походження, які зберігалися на площі понад 15 га. Через потрапляння у воду відходів та інших сторонніх предметів орієнтовні збитки довкіллю вже сягнули 28 млн гривень.

"Визначений урядом алгоритм дій дозволить органам місцевої влади ефективно організувати цю роботу", - зазначив міністр.

Порядок управління побутовими відходами в особливих умовах визначає, що:

на територіях, де обмежена можливість надання комунальної послуги з управління відходами, військові адміністрації організовуватимуть місця їх тимчасового зберігання (аналогічно тим, куди звозять сьогодні відходи руйнації).

там, де така можливість взагалі відсутня, майданчики тимчасового зберігання відходів пропонують організовувати на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, територіях загального користування, підприємств, установ, організацій тощо.

На присадибних, дачних і садових ділянках відходи мають роздільно збиратися за видами та зберігатися до відновлення комунальної послуги або прийняття окремих рішень військових адміністрацій.

Нагадуємо:

Рік тому Міністерство розвитку громад та територій України повідомляло, що лише в Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Чернігівській областях було знищено та пошкоджено 5% всіх наявних сміттєзбиральних автомобілів, 17% всіх біогазових установок, 9% сортувальних ліній. Прямі збитки сфери управління відходами становили 95.36 млн доларів, орієнтовна вартість вивезення будівельного сміття/завалів становила 320.70 млн доларів, а втрата прибутків підприємствами з утилізації сміття – 11.9 млн доларів.

Актуальність питання управління відходами полягає у відсутності практичного досвіду громад з управління відходами в період дії воєнного стану.