Вывоз мусора в условиях военного положения: Кабмин утвердил порядок управления бытовыми отходами

Кабинет Министров утвердил порядок управления бытовыми отходами в условиях военного положения в громадах, где велись или ведутся боевые действия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый порядок предусматривает алгоритм действий по обустройству мест временного хранения мусора с соответствующими требованиями по экологической, пожарной безопасности и охране.

Этот же порядок будет действовать и во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня линия активных боевых действий в Украине достигает более тысячи километров. Рядом с фронтом живут украинцы ..., мы должны обеспечить им надлежащие условия жизни. Должны, не дожидаясь окончания войны, позаботиться, чтобы на этих территориях была организована работа с бытовыми отходами уже сейчас", - прокомментировал решение правительства министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Так, например, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС большая вода размыла почти 4 тысячи тонн твердых бытовых отходов с полигонов и стихийных свалок. По украинскому Югу дрейфуют отходы различного происхождения, которые хранились на площади более 15 га. Из-за попадания в воду отходов и других посторонних предметов ориентировочные убытки окружающей среде уже достигли 28 млн гривен.

"Определенный правительством алгоритм действий позволит органам местной власти эффективно организовать эту работу", - отметил министр.

Порядок управления бытовыми отходами в особых условиях определяет, что:

на территориях, где ограничена возможность предоставления коммунальной услуги по управлению отходами, военные администрации будут организовывать места их временного хранения (аналогично тем, куда свозят сегодня отходы от разрушений).

там, где такая возможность вообще отсутствует, площадки временного хранения отходов предлагают организовывать на придомовых территориях многоквартирных домов, территориях общего пользования, предприятий, учреждений, организаций и тому подобное.

На приусадебных, дачных и садовых участках отходы должны раздельно собираться по видам и храниться до восстановления коммунальной услуги или принятия отдельных решений военных администраций.

Напоминаем:

Год назад Министерство развития общин и территорий Украины сообщало, что только в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях было уничтожено и повреждено 5% всех имеющихся мусоросборочных автомобилей, 17% всех биогазовых установок, 9% сортировочных линий. Прямые убытки сферы управления отходами тогда составляли 95.36 млн долларов, ориентировочная стоимость вывоза строительного мусора/завалов составляла 320.70 млн долларов, а потеря прибыли предприятиями по утилизации мусора - 11.9 млн долларов.

Актуальность вопроса управления отходами заключается в отсутствии практического опыта общин по управлению отходами в период действия военного положения.