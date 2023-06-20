Вывоз мусора в условиях военного положения: Кабмин утвердил порядок управления бытовыми отходами
Кабинет Министров утвердил порядок управления бытовыми отходами в условиях военного положения в громадах, где велись или ведутся боевые действия.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Новый порядок предусматривает алгоритм действий по обустройству мест временного хранения мусора с соответствующими требованиями по экологической, пожарной безопасности и охране.
Этот же порядок будет действовать и во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Сегодня линия активных боевых действий в Украине достигает более тысячи километров. Рядом с фронтом живут украинцы ..., мы должны обеспечить им надлежащие условия жизни. Должны, не дожидаясь окончания войны, позаботиться, чтобы на этих территориях была организована работа с бытовыми отходами уже сейчас", - прокомментировал решение правительства министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Так, например, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС большая вода размыла почти 4 тысячи тонн твердых бытовых отходов с полигонов и стихийных свалок. По украинскому Югу дрейфуют отходы различного происхождения, которые хранились на площади более 15 га. Из-за попадания в воду отходов и других посторонних предметов ориентировочные убытки окружающей среде уже достигли 28 млн гривен.
"Определенный правительством алгоритм действий позволит органам местной власти эффективно организовать эту работу", - отметил министр.
Порядок управления бытовыми отходами в особых условиях определяет, что:
- на территориях, где ограничена возможность предоставления коммунальной услуги по управлению отходами, военные администрации будут организовывать места их временного хранения (аналогично тем, куда свозят сегодня отходы от разрушений).
- там, где такая возможность вообще отсутствует, площадки временного хранения отходов предлагают организовывать на придомовых территориях многоквартирных домов, территориях общего пользования, предприятий, учреждений, организаций и тому подобное.
- На приусадебных, дачных и садовых участках отходы должны раздельно собираться по видам и храниться до восстановления коммунальной услуги или принятия отдельных решений военных администраций.
Напоминаем:
Год назад Министерство развития общин и территорий Украины сообщало, что только в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях было уничтожено и повреждено 5% всех имеющихся мусоросборочных автомобилей, 17% всех биогазовых установок, 9% сортировочных линий. Прямые убытки сферы управления отходами тогда составляли 95.36 млн долларов, ориентировочная стоимость вывоза строительного мусора/завалов составляла 320.70 млн долларов, а потеря прибыли предприятиями по утилизации мусора - 11.9 млн долларов.
Актуальность вопроса управления отходами заключается в отсутствии практического опыта общин по управлению отходами в период действия военного положения.