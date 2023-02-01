PayPal приєднується до масових звільнень: скорочує 7% штату

Технологічна компанія PayPal скорочує близько 2 тисяч робочих місць, або 7% своїх працівників у світі, на хвилі масових скорочень робочої сили техкомпаніями.

Про це повідомляє BBC.

Фінтех компанія заявляє, що була змушена прийняти таке рішення, оскільки зіткнулася зі "складним макроекономічним середовищем". Попри поліпшені прогнози світової економіки на 2023 рік від МВФ, очікування для єврозони та США залишаються похмурими, що спонукає компанії скорочувати свої витрати в умовах невизначеності.

Заява PayPal послідувала за десятками тисяч звільнень технологічних гігантів лише за останній місяць.

"Ми повинні продовжувати змінюватися, оскільки наш світ, наші клієнти і наш конкурентний ландшафт змінюються", – зазначив виконавчий директор PayPal Ден Шульман у своїй заяві.

Серед інших техгігантів, які розпочали масові скорочення – Amazon, яка планує скоротити понад 18 тисяч робочих місць через "нестабільну економіку" та швидкий найм працівників під час пандемії. Крім того, компанія Alphabet заявила про скорочення 12 тисяч робочих місць, а Microsoft – 10 тисяч.