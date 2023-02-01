PayPal присоединяется к массовым увольнениям: сокращает 7% штата

Технологическая компания PayPal сокращает около 2 тысяч рабочих мест, или 7% своих работников в мире, на волне массовых сокращений рабочей силы техкомпаниями.

Об этом сообщает BBC.

Финтех компания заявляет, что была вынуждена принять такое решение, поскольку столкнулась со "сложной макроэкономической средой". Несмотря на улучшенные прогнозы мировой экономики на 2023 год от МВФ, ожидания для еврозоны и США остаются мрачными, что побуждает компании сокращать свои расходы в условиях неопределенности.

Заявление PayPal последовало за десятками тысяч увольнений технологических гигантов только за последний месяц.

"Мы должны продолжать меняться, поскольку наш мир, наши клиенты и наш конкурентный ландшафт меняются", - отметил исполнительный директор PayPal Дэн Шульман в своем заявлении.

Среди других техгигантов, которые начали массовые сокращения - Amazon, которая планирует сократить более 18 тысяч рабочих мест из-за "нестабильной экономики" и быстрого найма работников во время пандемии. Кроме того, компания Alphabet заявила о сокращении 12 тысяч рабочих мест, а Microsoft - 10 тысяч.