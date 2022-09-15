Україна отримала перші 500 мільйонів євро від ЄІБ у рамках пакету допомоги на 1,6 мільярда євро
Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.
Про це йдеться у повідомленні ЄІБ у Twitter та на сайті.
"Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби", - заявили в ЄІБ.
🇪🇺🇺🇦 We #StandWithUkraine— European Investment Bank (@EIB) September 15, 2022
Ukraine has now received the first disbursements of our €1.59bn #Ukraine Solidarity Urgent Response package, prepared in close cooperation with @eu_commission. The funds will help Ukraine address its most urgent needs.
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"Вітаю першу виплату ЄІБ свого пакету у розмірі 1,59 млрд євро для підтримки України, підкріпленого гарантією ЄС.
Це допоможе Україні: вирішувати нагальні потреби, підтримувати стратегічні компанії; ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру. Більше платежів буде здійснено відповідно до зобов’язань ЄС", - написав у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
I welcome 1st @EIB disbursement of its €1.59 bln package to support Ukraine, backed by EU guarantee.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 15, 2022
It will help 🇺🇦 to:
➡️address urgent needs, support strategic companies
➡️repair road & railway infrastructure
More payments will follow as per 🇪🇺 commitment.#StandWithUkraine https://t.co/bWrFjdJoHp
"Вчора Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакету Екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро, підкріпленого гарантією ЄС.
Перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".
Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна — один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС", - йдеться у заяві на сайті банку.
Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:
- Негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні.
- Відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.
"Ми вдячні ЄС та його банку, ЄІБ, за солідарність з Україною. Ваша постійна підтримка має велике значення для народу України, економічної стабільності та загальної стійкості країни.
Отримані перші транші з пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро допоможуть країні відновити пошкоджену критично важливу інфраструктуру, включно з мережею автомобільних та залізничних шляхів", - прокоментував міністр фінанів України Сергій Марченко.
Нагадаємо:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги ЄС, підкріплені гарантіями з бюджету ЄС, - із цих коштів 1,05 млрд євро будуть надані негайно.
Економічна правда