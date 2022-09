Україна отримала перші 500 мільйонів євро від ЄІБ у рамках пакету допомоги на 1,6 мільярда євро

Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні ЄІБ у Twitter та на сайті.

"Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби", - заявили в ЄІБ.

