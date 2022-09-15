Україна отримала перші 500 мільйонів євро від ЄІБ у рамках пакету допомоги на 1,6 мільярда євро

Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні ЄІБ у Twitter та на сайті.

"Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби", - заявили в ЄІБ.

🇪🇺🇺🇦 We #StandWithUkraine

Ukraine has now received the first disbursements of our €1.59bn #Ukraine Solidarity Urgent Response package, prepared in close cooperation with @eu_commission. The funds will help Ukraine address its most urgent needs.

➡https://t.co/bobhN9EWuw pic.twitter.com/XMumzgkqNc September 15, 2022

"Вітаю першу виплату ЄІБ свого пакету у розмірі 1,59 млрд євро для підтримки України, підкріпленого гарантією ЄС.

Це допоможе Україні: вирішувати нагальні потреби, підтримувати стратегічні компанії; ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру. Більше платежів буде здійснено відповідно до зобов’язань ЄС", - написав у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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I welcome 1st @EIB disbursement of its €1.59 bln package to support Ukraine, backed by EU guarantee.

It will help 🇺🇦 to:

➡️address urgent needs, support strategic companies

➡️repair road & railway infrastructure

More payments will follow as per 🇪🇺 commitment.#StandWithUkraine https://t.co/bWrFjdJoHp — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 15, 2022

"Вчора Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакету Екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро, підкріпленого гарантією ЄС.

Перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна — один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС", - йдеться у заяві на сайті банку.

Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:

Негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні.

Відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.

"Ми вдячні ЄС та його банку, ЄІБ, за солідарність з Україною. Ваша постійна підтримка має велике значення для народу України, економічної стабільності та загальної стійкості країни.

Отримані перші транші з пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро допоможуть країні відновити пошкоджену критично важливу інфраструктуру, включно з мережею автомобільних та залізничних шляхів", - прокоментував міністр фінанів України Сергій Марченко.

Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги ЄС, підкріплені гарантіями з бюджету ЄС, - із цих коштів 1,05 млрд євро будуть надані негайно.