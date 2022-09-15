Біржові ціни на газ в Європі повернулись до зростання: котирування підскочили на 12%

У ході торгів на біржі 15 вересня вартість газу в Європі піднялась на 12% - до майже 245 євро за 1 Мвт-год.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість контрактів на постачання газу з виконанням у жовтні на хабі TTF в Нідерландах зросла в ході торгів на 12% - до 2500 дол за тисячу кубів.

При цьому ціна піднімалася до 244 євро за 1 МВт-год - на 26,2 євро за 1 МВт-год більше, ніж було напередодні на закритті торгів.

Водночас на 12:40 зростання сповільнилося приблизно до 3,27%: ф'ючерси на газ коштували на той момент €225 за 1 МВт-год.

Напередодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла, що ЄС розроблятиме специфічні підходи у відносинах з усіма постачальниками енергії, включаючи Росію, і створить новий бенчмарк замість TTF. Про обмеження цін на газ ЄС не домовився.

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Економіччна правда