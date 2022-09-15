Украина получила первые 500 миллионов евро от ЕИБ в рамках пакета помощи на 1,6 миллиарда евро

Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства являются частью второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении ЕИБ в Twitter и на сайте.

"Украина получила первые выплаты из нашего пакета срочных мер (Ukraine Solidarity Urgent Response) на сумму 1,59 млрд евро, подготовленного в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией. Средства помогут Украине решить ее самые неотложные потребности", - заявили в ЕИБ.

🇪🇺🇺🇦 We #StandWithUkraine

Ukraine has now received the first disbursements of our €1.59bn #Ukraine Solidarity Urgent Response package, prepared in close cooperation with @eu_commission. The funds will help Ukraine address its most urgent needs.

➡https://t.co/bobhN9EWuw pic.twitter.com/XMumzgkqNc September 15, 2022

"Приветствую первую выплату ЕИБ своего пакета в размере 1,59 млрд евро для поддержки Украины, подкрепленного гарантией ЕС.

Это поможет Украине: решать неотложные потребности, поддерживать стратегические компании; ремонтировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру. Больше платежей будет осуществлено в соответствии с обязательствами ЕС", - написал в Twitter вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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I welcome 1st @EIB disbursement of its €1.59 bln package to support Ukraine, backed by EU guarantee.

It will help 🇺🇦 to:

➡️address urgent needs, support strategic companies

➡️repair road & railway infrastructure

More payments will follow as per 🇪🇺 commitment.#StandWithUkraine https://t.co/bWrFjdJoHp — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 15, 2022

"Вчера Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, осуществил первые выплаты в рамках пакета Экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро, подкрепленного гарантией ЕС.

Первые выплаты в размере 500 млн. евро помогут украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця".

Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна. Поскольку Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС", - говорится в заявлении на сайте банка.

Пакет поддержки в рамках Экстренных мер солидарности от ЕИБ в размере 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков:

Немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых полмиллиарда было перечислено 14 сентября 2022 г. Последующие выплаты запланированы на ближайшие дни.

Восстановление проектов, финансируемых ЕИБ в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

"Мы благодарны ЕС и его банку, ЕИБ, за солидарность с Украиной. Ваша постоянная поддержка имеет большое значение для народа Украины, экономической стабильности и общей устойчивости страны".

Полученные первые транши из пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро помогут стране восстановить поврежденную критически важную инфраструктуру, включая сеть автомобильных и железнодорожных путей", - прокомментировал министр финанов Украины Сергей Марченко.

Напомним:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Украине 1,59 млрд евро финансовой помощи ЕС, подкрепленные гарантиями из бюджета ЕС, - из этих средств 1,05 млрд евро будут предоставлены немедленно.

Экономическая правда