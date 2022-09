Украина получила первые 500 миллионов евро от ЕИБ в рамках пакета помощи на 1,6 миллиарда евро

Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства являются частью второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении ЕИБ в Twitter и на сайте.

"Украина получила первые выплаты из нашего пакета срочных мер (Ukraine Solidarity Urgent Response) на сумму 1,59 млрд евро, подготовленного в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией. Средства помогут Украине решить ее самые неотложные потребности", - заявили в ЕИБ.

