У США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з РФ та Білоруссю

У Конґресі та Сенаті США зареєстровані законопроєкти, якими пропонується підвищити податки для компаній, які працюють з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив нардеп за перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Він зазначив, що авторами законопроекту під назвою "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ( "Закон про підтримку України через Податковий Кодекс") стали конґресмени Джаред Ґолден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінґер. Вони входять до кокусу "За країну", створеного конґресменами-ветеранами. Як каже Железняк, вони "вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння".

Законопроєкт передбачає, що діяльність компаній у Росії та Білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії", – йдеться у спільній заяві конґресменів. "Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес в Росії – і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину – американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній".

Аналогічний законопроєкт внесений і у Сенаті Головою фінансового комітету Сенату США Роном Вайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.

Нагадуємо:

У квітні український уряд та парламент звернувся до країн ЄС та G7 із закликом разом з Україною підвищити податки для компаній, що продовжують вести бізнес в Росії.

Раніше, 1 квітня, український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення ставки податків для бізнесу, який продовжує роботу в Росії, на 50%. Проте депутати відразу наголошували, що необхідно, аби такі норми працювали не лише в Україні: "Якщо умовний Leroy Merlin не хоче йти з росії через моральні причини, маємо змусити його через економічні", – написав банків та бізнесмен Дмитро Дубілет.