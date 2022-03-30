Рада готується збільшити податки для бізнесу, що працює в РФ

Група депутатів у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення ставки податків для бізнесу, який продовжує роботу в Росії, на 50%.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, законопроєкт №7232.

А саме, повідомляє нардеп, законопроєкт передбачає підвищене оподаткування для бізнесу, який продовжує діяльність в РФ. Ставка податків на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно для таких компаній будуть вище в 1,5 рази.

Крім того, компанії зобов’яжуть повідомляти про збереження материнською компанією економічних зв’язків з державою-агресором, а держава буде моніторити та перевіряти інформацію. Перелік компаній, які й надалі фінансують агресора, буде публічно доступний на сайті Податкової.

Железняк зазначив, що документ розробляли згідно стандартам OECD (ОЕСР, Організація для економічної кооперації та розвитку), тож депутати закликатимуть інші країни схвалити аналогічні норми.

Оновлено: У середу документ вже схвалив профільний комітет, після цього очікується голосування у залі.

Згідно тексту законопроєкту, який є в розпорядженні ЕП, буде створено Реєстр суб'єктів господарювання, що пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором. Він містить дані про платників податків в Україні, які пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором, тобто – Росією.

До реєстру потраплять:

українські юрособи, засновником яких є росіяни чи російські компанії; юрособи, які отримують дохід з джерелом походження в РФ чи як мають частку у статутному капіталі компанії, яка отримує дохід в РФ; українські юрособи, які є учасником міжнародної групи компаній , якщо материнська компанія або будь-який інший учасник групи отримує дохід в РФ; українські юрособи, материнська груп а чи будь-який учасник групи з абезпечує економічну підтримку РФ.

Якщо компанія вчасно або взагалі не повідомить регулятор про свої зв’язки з Росією, доведеться сплатити штраф у 1,5% суми доходу за кожний податковий період, коли вона мала сплачувати підвищені податки.

Нові податкові норми діятимуть з податкового періоду, який почався 1 березня 2022 року.

Водночас, зазначається, що компанії можуть отримати відповідне звільнення, якщо вони позбудуться своїх економічних зв'язків з державою-агресором.