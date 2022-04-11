Україна закликає країни ЄС та G7 підвищити податки для компаній з діяльністю в РФ

Український уряд та парламент звертається до країн ЄС та G7 із закликом разом з Україною підвищити податки для компаній, що продовжують вести бізнес в Росії.

Про це повідомив бізнесмен та ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет, перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у коментарі ЕП.

Раніше, 1 квітня, український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення ставки податків для бізнесу, який продовжує роботу в Росії, на 50%. Проте депутати відразу наголошували, що необхідно, аби такі норми працювали не лише в Україні: "Якщо умовний Leroy Merlin не хоче йти з росії через моральні причини, маємо змусити його через економічні", – написав Дубілет.

Відтак Україна закликає країни-партнери разом із Україною підвищити податкове навантаження на бізнес, який продовжує роботу в Росії. Як зазначив ЕП Железняк, робота триває з країнами, що входять до ПАРЄ, ЄС, а також Японією, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, США та Південною Кореєю.

В українській редакції йдеться про коефіцієнт у 1,5, який застосовуватиметься до ставок податку на прибуток, екологічного податку, ренти та податку на майно для компаній, які є частиною міжнародної групи компаній, яка отримує дохід в РФ. Також їх пропонують підвищити для юридично пов’язаних із РФ компаній.

"Прийняття цієї законодавчої ініціативи має посилити фінансовий та репутаційний тиск на головні офіси міжнародні групи компаній та створити додатковий стимул для припинення діяльності в Росії та фінансування військової агресії держави проти України", – йдеться у листі до урядів та парламентів.

Железняк зазначив, що Україна на рівні Мінфіну та ВРУ звернулася до всіх Міністерств фінансів, парламентів та працює "групами дружби" (депутатськими групами з міжпарламентських зв’язків) з іншими країнами.

Передусім мета, каже нардеп – спонукати до законодавчих змін найбільші ринки. Хоча наразі рано говорити про те, які саме країни готові підтримати ініціативу, Железняк вважає, що серед них вже точно буде Польща.

Зауважимо, Німеччина, Франція та Італія – три найбільші економіки ЄС за даними минулого року. Часто материнські компанії з цих країн відмовляються виходити з ринку агресора, наприклаж – Leroy Merlin, Metro, BASF та інші.