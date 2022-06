В США предлагают повысить налоги для компаний, работающих с РФ и Беларусью

В Конгрессе и Сенате США зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается повысить налоги для компаний, работающих с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил нардеп за первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что авторами законопроекта под названием The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс) стали конгрессмены Джаред Голден, Дон Бэкон, Салуд Карбахаль, Джим Берд и Адам Кинзингер. Они входят в кокус "За страну", созданный конгрессменами-ветеранами. Как говорит Железняк, они "уже не раз выступали за большую поддержку Украины и предоставление ей больше вооружения".

Законопроект предусматривает, что деятельность компаний в России и Беларуси будет приравнена к деятельности компании в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе, что будет автоматически означать значительное увеличение налогов для этих компаний.

"Война России не может и не должна финансироваться налогами, уплачиваемыми американскими компаниями", – говорится в совместном заявлении конгрессменов. "Это политика здравого смысла: если компания решает вести бизнес в России – и соответственно уплачивать налоги, финансируя ее военную машину – американский народ не должен платить счета таких компаний".

Аналогичный законопроект внесен и в Сенате Главой финансового комитета Сената США Роном Вайденом и членом финансового комитета Робом Портманом.

Напоминаем:

В апреле украинское правительство и парламент обратились в страны ЕС и G7 с призывом вместе с Украиной повысить налоги для компаний, продолжающих вести бизнес в России.

Ранее, 1 апреля, украинский парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение ставки налогов для продолжающего работу в России бизнеса на 50%. Однако депутаты сразу отмечали, что необходимо, чтобы такие нормы работали не только в Украине: "Если условный Leroy Merlin не хочет уходить из России по моральным причинам, должны заставить его по экономическим", - написал банков и бизнесмен Дмитрий Дубилет.