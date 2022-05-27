БЕБ вручив підозру директору компанії, через яку Фрідман міг виводити активи з України

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Бюро економічної безпеки вручило підозру директору компанії, через яку, за версією слідства, олігарх Михайло Фрідман та його партнери хотіли вивести 169 млн грн з "Альфа-банку Україна".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки, "Альфа-банк Україна" у коментарі ЕП.

Так, БЕБ розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи. За даними ЕП, йдеться про "Альфа-банк Україна" та його бенефіціарного власника олігарха Михайла Фрідмана. Сам Фрідман каже, що про справу дізнався з преси і нібито не має до неї відношення..

За версією слідства, Фрідман разом із партнерами використовували підконтрольні їм кіпрські компанії та сам "Альфа-банк" протягом російської війни проти України у спробах вивести активи з банку. У Бюро економбезпеки встановили, що бізнесмени призначили громадянина України директором на фіктивному підприємстві, за допомогою якого виводилися кошти, і використовували його ім’я та інші дані.

"Таким чином упродовж воєнного стану із рахунків контрольованого злочинною групою банку на офшорні рахунки цих компаній, підконтрольних російському олігарху, з України планувалось вивести 169 млн грн", – зазначають правоохоронці. На цю суму на рахунках офшорних компаній в "Альфа-банку" було накладено арешт.

В самому "Альфа-банку Україна" кажуть, що про підозру директору однієї з компаній знають, проте вона "не має жодного відношення до "Альфа-Банку Україна".

ЕП з’ясувала деталі схеми, розслідуваної правоохоронцями. Так, ABH Ukraine Limited, яка напряму володіє 42% "Альфа-банку Україна", а також її дочірні структури, переказували кошти на окремі рахунки в банку. Після цього гроші за вдаваними договорами про нібито намір купівлі-продажу частки у компаніях мали бути переказані на користь двох зареєстрованих в Україні компаній: ТОВ "Нова Охорона" та ТОВ "А-Ріалті".

"Процесуальні дії не впливають на функціонування Альфа-Банку Україна та не несуть жодних наслідків для клієнтів", – наголосили у фінустанові. Там переконують, що процесуальні дії здійснювалися не щодо діяльності банку, а щодо його клієнтів – як фізичних, так і юридичних осіб.

Банк заявляє, що сприяє слідству, але стурбований "гучними заявами", які можуть шкодити стабільності банківської системи. Там стверджують, що "кошти не виводилися, а заводилися до банку", і на рахунках, що фігурують у розслідуванні, сума коштів зросла на 250 млн грн після 24 лютого для виплати за борговими зобов’язаннями перед українськими інвесторами-власниками паперів.

Також у банку стверджують, що рух коштів відбувався між контрагентами всередині України згідно законодавства.

В рамках розслідування кримінального провадження було проведено обшуки у згаданих установах та повідомлено про підозру керівнику фіктивної компанії. Його підозрюють у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками тощо, а також у підробленні офіційних документів.

Слідство вважає, що таким чином Фрідман і партнери намагалися уникнути можливої націоналізації активів чи накладення санкцій в Україні.

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

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Нагадуємо:

Наразі щодо "Альфа-банку Україна" триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Раніше суд накладав вже два арешти на кошти офшорів Фрідмана та партнерів – на суму 12,4 млрд грн та 470 млн грн.