БЭБ вручил подозрение директору компании, через которую Фридман мог выводить активы из Украины

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Бюро экономической безопасности вручило подозрение директору компании, по которой, по версии следствия, олигарх Михаил Фридман и его партнеры хотели вывести 169 млн грн из Альфа-банка Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, Бюро экономической безопасности, Альфа-банк Украина в комментарии ЭП.

Так, БЭБ расследует уголовное производство по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения. По данным ЭП, речь идет об "Альфа-банке Украины" и его бенефициарном владельце олигарха Михаиле Фридмане. Сам Фридман говорит, что о деле узнал из прессы и якобы не имеет к ней отношения.

По версии следствия, Фридман вместе с партнерами использовали подконтрольные им кипрские компании и сам Альфа-банк в течение российской войны против Украины в попытках вывести активы из банка. В Бюро экономбезопасности установили, что бизнесмены назначили гражданина Украины директором на фиктивном предприятии, посредством которого выводились средства, и использовали его имя и другие данные.

"Таким образом, во время военного положения со счетов контролируемого преступной группой банка на оффшорные счета этих компаний, подконтрольных российскому олигарху, из Украины планировалось вывести 169 млн грн", - отмечают правоохранители. На эту сумму на счетах оффшорных компаний в Альфа-банке был наложен арест.

В самом Альфа-банке Украина говорят, что о подозрении директору одной из компаний знают, однако она не имеет никакого отношения к Альфа-Банку Украина.

ЭП выяснила детали схемы, расследуемой правоохранителями. Так, ABH Ukraine Limited, которая напрямую владеет 42% Альфа-банка Украина, а также ее дочерние структуры, переводили средства на отдельные счета в банке. После этого деньги по мнимым договорам о якобы намерении купли-продажи доли в компаниях должны были быть переведены в пользу двух зарегистрированных в Украине компаний: ООО "Новая Охрана" и ООО "А-Риалти".

"Процесуальные действия не влияют на функционирование Альфа-Банка Украина и не несут никаких последствий для клиентов", - отметили в финучреждении. Там убеждают, что процессуальные действия осуществлялись не по деятельности банка, а по его клиентам – как физическим, так и юридическим лицам.

Банк заявляет, что способствует следствию, но озабочен "громкими заявлениями", которые могут вредить стабильности банковской системы. Там утверждают, что "средства не выводились, а заводились в банк", и на счетах, фигурирующих в расследовании, сумма средств выросла на 250 млн грн после 24 февраля для выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами-владельцами бумаг.

Также в банке утверждают, что движение средств происходило между контрагентами внутри Украины согласно законодательству.

В рамках расследования уголовного производства были проведены обыски в упомянутых учреждениях и сообщено о подозрении руководителю фиктивной компании. Его подозревают в незаконных действиях с документами на перевод, платежными картами и т.п., а также в подделке официальных документов.

Следствие считает, что таким образом Фридман и партнеры пытались уйти от возможной национализации активов или наложения санкций в Украине.

Как отмечается на сайте НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

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Напоминаем:

В отношении "Альфа-банка Украина" продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем. Ранее суд налагал уже два ареста на средства офшоров Фридмана и партнеров – на сумму 12,4 млрд грн и 470 млн грн