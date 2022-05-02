Фрідман каже, що не має стосунку до заарештованих в Альфа-банку Україна коштів

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Російський олігарх Михайло Фрідман заперечує звинувачення правоохоронців про виведення через український Альфа-банк коштів, на які раніше було накладено арешт.

Про це він заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Я не маю жодного стосунку до цієї транзакції і дізнався про неї із преси", – зазначив він. "Я повною мірою усвідомлюю серйозність санкцій і мені ніколи не спало б на думку брати участь в авантюрах із виведення коштів".

За інформацією учасників банківського ринку, повідомляє агентство, на рахунках у банку, на які було накладено арешт, акумулювалися кошти для подальшої виплати за борговими зобов'язаннями перед українськими інвесторами – власниками паперів.

Пресслужба Альфа-банку Україна у коментарі ЕП підтвердила, що за рішенням суду в межах розслідування Бюро економічної безпеки "кошти на рахунках компаній, про які йде мова, тимчасово заблоковано".

Раніше повідомлялося, що БЕБ викрив спробу "одного з російських олігархів" легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн через "підконтрольні кіпрські компанії та належний їм банк". За даними ЕП, йшлося про Михайла Фрідмана та офшорні компаній, через які він та його партнери володіють Альфа-банком Україна – ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited.

У БЕБ заявили, що винуватці розпочали втілювати схему заздалегідь для уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або націоналізації.

Альфа-Банк Україна наголосив, що працює в законодавчому полі України та з'ясовує обставини цієї ситуації.

Нагадуємо:

Суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів вартістю 470 млн грн на рахунках в Альфа-банку.