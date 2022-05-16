Суд заарештував активи офшорів Фрідмана і партнерів вартістю 12 мільярдів 

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Суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Так, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.

Як раніше повідомляла ЕП, йдеться про Альфа Банк та кіпрські компанії, через які ним володіє олігарх Михайло Фрідман та його партнери. Сам Фрідман зв’язок зі справою заперечує і каже, що "повною мірою усвідомлює серйозність санкцій і йому ніколи не спало б на думку брати участь в авантюрах із виведення коштів", розповів він у коментарі Інтерфакс-Україна.

Так, стверджує слідство, через схему із фіктивними правочинами, Фрідман разом із бізнес-партнерами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та націоналізації активів. У БЕБ зазначають, що вони вивели частину активів з банківської системи України.

Раніше суд вже наклав арешт на майже пів мільярда гривень активів цих кіпрських компаній. Пресслужба Альфа-банку Україна у коментарі ЕП підтвердила, що за рішенням суду в межах розслідування Бюро економічної безпеки "кошти на рахунках компаній, про які йде мова, тимчасово заблоковано".

"Альфа-Банк працює у штатному режимі. Управління банком, як і раніше, здійснює Правління та Наглядова рада. Акціонери не беруть участь у роботі банку", – повідомляли раніше у фінустанові.

Детективи БЕБ також встановили, що офшорна компанія використовує рахунок в цінних паперах відкритий у фінансовій установі і є підстави вважати, що цінні папери на рахунку набуті внаслідок фіктивних правочинів, а відтак є речовими доказами. Відтак рішенням суду було накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

Нагадуємо:

Російський олігарх Михайло Фрідман заперечує звинувачення правоохоронців про виведення через український Альфа-банк коштів, на які раніше було накладено арешт.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, на рахунках у банку, на які було накладено арешт, акумулювалися кошти для подальшої виплати за борговими зобов'язаннями перед українськими інвесторами – власниками паперів.

Суд за клопотанням Офісу генпрокурора наприкінці квітня наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів вартістю 470 млн грн на рахунках в Альфа-банку.





