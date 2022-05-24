Підтримка військово-морської операції для експорту українського зерна зростає – президент Естонії

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У Європі зростає підтримка проведення військово-морської операції для експорту українського зерна, яка передбачає супровід балкерів військовими кораблями, зокрема тральщиками.

Про це президент Естонії Алар Каріс розповів в інтерв’ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Така операція передбачає відправку військових кораблів у Чорне море для супроводу вантажів, які перевозять українське зерно. Наразі через блокування Росією українських портів, Україна не може проекспортувати весь обсяг зерна, а лише невелику його частину наземними шляхами.

Через це світові лідери попереджають про продовольчу кризу, яка призведе не лише до суттєвого подорожчання зерна на ринку, а й до голоду в країнах, залежних від імпорту українського зерна. Тому, за словами Каріса, пріоритетом є забезпечення доставки зерна в Африку та інші країни, що розвиваються.

Каріс сказав, що деякий час домагався військово-морського супроводу зернових вантажів, але "не всі були впевнені, що це хороша ідея". За його словами, занепокоєння полягає в тому, що це "може призвести до ескалації війни в Чорному морі – але, схоже, це спрацює".

"Велика Британія та деякі інші [країни], ймовірно, приєднаються до нас, тому що ми зустрінемося з гуманітарною кризою, якщо зерно не доставити з країни", – додав він.

Водночас Каріс обережно описав потенційний захист кораблів як операцію НАТО: "Це буде не обов’язково операція НАТО, але, скажімо так, країн НАТО".

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Нагадуємо:

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Україна розглядає вивезення зерна вантажним гуманітарним коридором через Білорусь як потенційну альтернативу розблокуванню портів найближчим часом для експорту зерна, але політично це є ще менш прийнятним.