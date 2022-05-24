Поддержка военно-морской операции по экспорту украинского зерна растет – президент Эстонии

В Европе растет поддержка проведения военно-морской операции по экспорту украинского зерна, которая предусматривает сопровождение балкеров военными кораблями, в том числе тральщиками.

Об этом президент Эстонии Алар Карисс рассказал в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Такая операция предусматривает отправку военных кораблей в Черное море для сопровождения грузов, перевозящих украинское зерно. В настоящее время из-за блокирования Россией украинских портов Украина не может проэкспортировать весь объем зерна, а лишь небольшую его часть наземными путями.

Поэтому мировые лидеры предупреждают о продовольственном кризисе, который приведет не только к существенному удорожанию зерна на рынке, но и к голоду в странах, зависимых от импорта украинского зерна. Поэтому, по словам Кариса, приоритетом является обеспечение доставки зерна в Африку и другие развивающиеся страны.

Карис сказал, что некоторое время добивался военно-морского сопровождения зерновых грузов, но "не все были уверены, что это хорошая идея". По его словам, беспокойство заключается в том, что это может привести к эскалации войны в Черном море – но, похоже, это сработает.

"Великобритания и некоторые другие страны, вероятно, присоединятся к нам, потому что мы встретимся с гуманитарным кризисом, если зерно не доставить из страны", – добавил он.

В то же время Карис осторожно описал потенциальную защиту кораблей как операцию НАТО: "Это не обязательно операция НАТО, но, скажем так, стран НАТО".

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Напоминаем:

Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

Украина рассматривает вывоз зерна грузовым гуманитарным коридором через Беларусь как потенциальную альтернативу разблокировке портов в ближайшее время для экспорта зерна, но политически это еще менее приемлемо.