Банк SEB припинить обслуговувати платежі з Росії та Білорусі у країнах Балтії

Банк SEB у країнах Балтії з червня припинить обслуговування платежів до Росії та Білорусі та з цих країн у будь-якій валюті.

Про це йдеться у повідомленні банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення ухвалене у світлі ризиків, пов'язаних із розв'язаною Росією війною проти України та посиленням санкцій щодо РФ та Білорусі.

Після 31 травня регулярні платежі буде припинено автоматично.

Зазначається, що з червня банк забезпечуватиме платежі до Росії та Білорусі та з цих країн лише в тому випадку, якщо вони необхідні для забезпечення найважливіших державних функцій або відбуватимуться з метою гуманітарної допомоги або виплати пенсій.

Раніше група Swedbank ухвалила рішення припинити платежі до Росії та Білорусі та з цих країн, дотримуючись усіх вимог санкцій Європейського союзу та Управління з контролю за іноземними активами США.

Платежі до Росії та Білорусі будуть можливі до 20 квітня 2022 року включно, платежі з цих країн – до 6 травня 2022 року включно.

При цьому Swedbank залишає за собою право в окремих випадках робити винятки, наприклад, банк "продовжить обслуговувати платежі, які спрямовані на окремі соціально-громадські групи, – мова про клієнтів, які з цих країн отримують платежі за пенсіями або допомогами".