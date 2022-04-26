Банки в Естонії призупиняють платежі, пов'язані з РФ і Білоруссю

Великі комерційні банки в Естонії у зв'язку з війною в Україні призупиняють платежі в Росію та Білорусь, а також прийом платежів із цих країн.

Про це пише національний мовник ERR, який провів моніторинг дій банків.

Зокрема, банк Coop не робить платежі до Росії та Республіки Білорусь з 20 квітня.

"Це обмеження стосується всіх валют та дочірніх підприємств російських банків, які можуть бути зареєстровані або діяти поза межами Росії та Білорусі.

Приймати платежі банк Coop продовжує у банків, які дотримуються вимог ЄС, банк також приймає платежі, пов'язані з державними інтересами Естонії чи гуманітарною діяльністю", - пише видання.

Swedbank також призупинив платіжні послуги у напрямку Росії та Білорусі 20 квітня, за винятком поодиноких випадків, пов'язаних з державними інтересами Естонії або які мають гуманітарні причини, наприклад, пересування пенсійних грошей, додає ERR.

При цьому, платежі, що надходять з Росії та Білорусі, будуть переводитися на рахунки до 6 травня 2022 року (включно). Після цього Swedbank буде відправляти платежі, що надходять, назад ініціатору платежу.

З 1 червня банк SEB також призупиняє отримання платежів.

Повідомляється, що банк Luminor призупинить вихідні платежі до Росії та Білорусі з 1 червня, а вхідні платежі - з 1 липня.

Винятки будуть робитися лише у разі важливих державних замовлень та гуманітарної допомоги (наприклад, медичні товари, пенсії тощо).

"Про повне призупинення пов'язаних із Росією та Білоруссю платежів повідомили поки що не всі комерційні банки.

Зокрема, банк LHV наступного дня після початку військових дій в Україні попередив клієнтів про те, що платежі, пов'язані з Росією, Білоруссю та Україною, можуть зайняти більше часу, ніж зазвичай.

Для прискорення платежів банк просить клієнтів вказувати точну адресу одержувача платежу у зазначених державах; крім того, під час здійснення платежів із цих країн слід також попросити свого ділового партнера вказати свою точну адресу", - резюмує ERR.

Економічна правда