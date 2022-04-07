У РФ невеликі пивовари просять владу про підтримку через зростання цін на сировину

Невеликі російські пивовари на тлі заяв низки транснаціональних пивоварних компаній про вихід із РФ просять владу про додаткову підтримку.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що невеликі гравці ринку через "Опору Росії" запропонували уряду ввести для підприємств потужністю до 300 тис декалітрів на рік диференційований акциз, що дозволить вивільнити кошти в умовах витрат, що зростають. Великі компанії наполягають на рівних преференціях учасників ринку.

"Малі та середні пивовари через "Опору Росії" попросили уряд РФ запровадити диференційований акциз для виробників потужністю до 300 тис декалітрів продукції на рік. Ініціатива є у переліку заходів щодо підтримки учасників алкогольного ринку, які "Опора" направила віце-прем'єру Дмитру Григоренко 4 квітня. В уряді його отримання підтвердили.

У 2021 році кількість пивоварень потужністю до 300 тис декалітрів на рік у РФ збільшилася на 4,6%, до 1,4 тис, обсяг їх виробництва зріс на 13%, до 26,8 млн дал. У 2021 році випуск пива в Росії збільшився на 2,8%, до 799,94 млн дал, випливає з даних ЄДАІС", - пише видання.

З 2022 року акциз на пиво встановлено на рівні 24 руб за 1 л для напоїв міцністю від 0,5 до 8,6%. Для безалкогольного пива діє нульова ставка. У 2023-2024 роках передбачена індексація акцизу на 1 руб. щороку.

В "Опорі Росії" вважають, що для пивоварів потужністю до 300 тис дал на рік акциз потрібно встановити 50% від ставки.

"Організація також просить забезпечити для малих та середніх виробників відстрочку зі сплати акцизів за перший та другий квартал 2022 року та дати їм доступ до пільгових кредитів. Крім того, "Опора" пропонує зафіксувати акцизи на всю алкогольну продукцію, дозволити онлайн-торгівлю та відмовитися від посилення вимог до бізнесу. До Мінфіну пропозиції "Опори" не надходили", - додає видання.

Голова комісії з виробництва пивоварної продукції "Опори Росії" Олексій Небольсін зазначає, що термінової держпідтримки сьогодні потребують саме малі пивовари.

Ці підприємства вже зараз стикаються з гострим дефіцитом імпортного хмелю і більш схильні до ризиків через зростання цін на сировину, матеріали, логістику, ніж великі гравці, які мають достатньо власних ресурсів, зазначає він.

За словами Небольсіна, у поточному режимі вже до літа малі підприємства можуть опинитися без ресурсів для продовження роботи.

В Асоціації виробників пива (об'єднує AB InBev Efes, що входить у Carlsberg Group "Балтику" та Heineken) згодні, що галузь потребує підтримки, у тому числі пом'якшення регулювання.

Економічна правда