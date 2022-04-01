У РФ виробники пива заявляють про дефіцит алюмінієвих банок

У РФ за останні кілька років значно зросла популярність пива в алюмінієвих банках, тому дефіцит подібного виду упаковки може торкнутися третини пива, що виробляється в такій тарі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації виробників пива.

За даними асоціації, на алюмінієву банку припадає понад 30% ринку в кількості одиниць упаковки.

"Протягом останніх років цей вид тари користується популярністю у споживачів, оскільки ця упаковка компактна та легка. Продажі пива в банках показували значне зростання. Виробник, який оголосив про вихід з ринку, є одним з його лідерів. Одномоментно замінити вибування значного обсягу упаковки буде складно",- йдеться у заяві асоціації.

Там сподіваються, що різкого скорочення не відбудеться.

У асоціації вважають, що у підприємств може з'явитися новий власник, який забезпечить потреби ринку. Крім того, у довгостроковій перспективі виробництво пивоварної продукції можна переключити з алюмінієвої банки на інші види упаковки, наприклад, на скляну або ПЕТ.

Нагадаємо:

Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, оголосила про рішення залишити Росію.

Економічна правда