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У РФ виробники пива заявляють про дефіцит алюмінієвих банок

П'ятниця, 1 квітня 2022, 10:46

У РФ за останні кілька років значно зросла популярність пива в алюмінієвих банках, тому дефіцит подібного виду упаковки може торкнутися третини пива, що виробляється в такій тарі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації виробників пива.

За даними асоціації, на алюмінієву банку припадає понад 30% ринку в кількості одиниць упаковки.

"Протягом останніх років цей вид тари користується популярністю у споживачів, оскільки ця упаковка компактна та легка. Продажі пива в банках показували значне зростання. Виробник, який оголосив про вихід з ринку, є одним з його лідерів. Одномоментно замінити вибування значного обсягу упаковки буде складно",- йдеться у заяві асоціації.

Там сподіваються, що різкого скорочення не відбудеться.

У асоціації вважають, що у підприємств може з'явитися новий власник, який забезпечить потреби ринку. Крім того, у довгостроковій перспективі виробництво пивоварної продукції можна переключити з алюмінієвої банки на інші види упаковки, наприклад, на скляну або ПЕТ.

Нагадаємо: 

Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, оголосила про рішення залишити Росію.

Економічна правда

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