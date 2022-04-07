В РФ небольшие пивовары просят власти о поддержке из-за роста цен на сырье

Небольшие российские пивовары на фоне заявлений ряда транснациональных пивоваренных компаний о выходе из РФ просят власти о дополнительной поддержке.

Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что небольшие игроки рынка через "Опору России" предложили правительству ввести для предприятий мощностью до 300 тыс декалитров в год дифференцированный акциз, что позволит высвободить средства в условиях растущих расходов. Большие компании настаивают на равных преференциях участников рынка.

"Малые и средние пивовары через "Опору России" попросили правительство РФ ввести дифференцированный акциз для производителей мощностью до 300 тыс декалитров продукции в год. Инициатива есть в перечне мер по поддержке участников алкогольного рынка, которые "Опора" направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко 4 апреля, в правительстве его получение подтвердили.

В 2021 году количество пивоварений мощностью до 300 тыс. декалитров в год в РФ увеличилось на 4,6%, до 1,4 тыс., объем их производства вырос на 13%, до 26,8 млн. дал. В 2021 году выпуск пива в России увеличился на 2,8%, до 799,94 млн дал, следует из данных ЕГАИС", - пишет издание.

С 2022 года акциз на пиво установлен на уровне 24 руб. за 1 л для напитков крепостью от 0,5 до 8,6%. Для безалкогольного пива действует нулевая ставка. В 2023–2024 годах предусмотрена индексация акциза на 1 руб. ежегодно.

В "Опоре России" считают, что для пивоваров мощностью до 300 тыс. дал в год акциз нужно установить 50% от ставки.

"Организация также просит обеспечить для малых и средних производителей отсрочку по уплате акцизов за первый и второй квартал 2022 года и дать им доступ к льготным кредитам. Кроме того, "Опора" предлагает зафиксировать акцизы на всю алкогольную продукцию, разрешить онлайн-торговлю и отказаться от ужесточения требований к бизнесу. В Минфин предложения "Опоры" не поступали", - добавляет издание.

Глава комиссии по производству пивоваренной продукции "Опоры России" Алексей Небольсин отмечает, что в срочной господдержке сегодня нуждаются именно малые пивовары.

Эти предприятия уже сейчас сталкиваются с острым дефицитом импортного хмеля и более подвержены рискам из-за роста цен на сырье, материалы, логистику, чем крупные игроки, у которых достаточно собственных ресурсов, отмечает он.

По словам Небольсина, в текущем режиме уже к лету малые предприятия могут оказаться без ресурсов для продолжения работы.

В Ассоциации производителей пива (объединяющего AB InBev Efes, входящего в Carlsberg Group "Балтику" и Heineken) согласны, что отрасль нуждается в поддержке, в том числе смягчении регулирования.

Экономическая правда