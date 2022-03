Гендиректор МАГАТЕ прибув в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі прибув до України для обговорення ситуації, що склалася з ядерною безпекою в умовах російської воєнної агресії.

Про це він повідомив у Twitter, сайт МАГАТЕ.

"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", – написав Ґроссі.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji