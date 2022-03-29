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Гендиректор МАГАТЕ прибув в Україну

Вівторок, 29 березня 2022, 12:04

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі прибув до України для обговорення ситуації, що склалася з ядерною безпекою в умовах російської воєнної агресії.

Про це він повідомив у Twitter, сайт МАГАТЕ.

"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", – написав Ґроссі.

На сайті зазначається, що очільник МАГАТЕ проведе обговорення з українськими посадовцями щодо надання негайної технічної допомоги з боку МАГАТЕ, аби забезпечити безпеку на атомних об’єктах і убезпечити людей та довкілля.

Нагадаємо, що Чорнобильська АЕС та Запорізька АЕС наразі окуповані російськими загарбниками. Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня, а ЧАЕС – у перший день повномасштабної війни 24 лютого.

Майже за місяць після захоплення на Чорнобильській атомній електростанції вдалося провести ротацію персоналу, який перебував у заручниках окупантів з першого дня війни.

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