Все разделы
Укр / Рус

Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Украину

Вторник, 29 марта 2022, 12:04

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для обсуждения ситуации, сложившейся с ядерной безопасностью в условиях российской военной агрессии.

Об этом он сообщил в Twitter, сайт МАГАТЭ.

"Только что пересек границу с Украиной, чтобы начать миссию МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь предотвратить опасность ядерной аварии", – написал Гросси.

На сайте отмечается, что глава МАГАТЭ проведет обсуждение с украинскими должностными лицами по предоставлению немедленной технической помощи со стороны МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность на атомных объектах и обезопасить людей и окружающую среду.

Напомним, что Чернобыльская АЭС и Запорожская АЭС оккупированы российскими захватчиками. Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта, а ЧАЭС – в первый день полномасштабной войны 24 февраля.
Почти через месяц после захвата на Чернобыльской атомной электростанции удалось провести ротацию персонала, находившегося в заложниках оккупантов с первого дня войны.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

атомная энергетика
powered by lun.ua
Материалы по теме
Европейская организация по ядерным исследованиям приостанавливает статус РФ как страны-наблюдателя 8 марта 2022, 17:58
Заявка Росатома на участие в немецком ядерном заводе отозвана 24 февраля 2022, 17:13
В "Энергоатоме" скрыли разворовывание на Централизованном хранилище ядерного топлива – СМИ 21 января 2022, 08:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте