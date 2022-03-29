Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для обсуждения ситуации, сложившейся с ядерной безопасностью в условиях российской военной агрессии.

Об этом он сообщил в Twitter, сайт МАГАТЭ.

"Только что пересек границу с Украиной, чтобы начать миссию МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь предотвратить опасность ядерной аварии", – написал Гросси.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 29, 2022

На сайте отмечается, что глава МАГАТЭ проведет обсуждение с украинскими должностными лицами по предоставлению немедленной технической помощи со стороны МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность на атомных объектах и обезопасить людей и окружающую среду.

Напомним, что Чернобыльская АЭС и Запорожская АЭС оккупированы российскими захватчиками. Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта, а ЧАЭС – в первый день полномасштабной войны 24 февраля.

Почти через месяц после захвата на Чернобыльской атомной электростанции удалось провести ротацию персонала, находившегося в заложниках оккупантов с первого дня войны.