Заявку Росатому на участь у німецькому ядерному заводі відкликано

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що заявку Росатому на участь у німецькому підприємстві з виробництва ядерного палива у Нижній Саксонії відкликано.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому 2021 року французька ядерна компанія Framatome оголосила про намір створити спільне підприємство з Росатомом у Лінгені, де працює єдиний німецький завод з виробництва ядерного палива. Росатом планував придбати в ньому 25% частку. Цей завод постачає касети для реакторів.

Спільне підприємство Framatome і Росатому призначалося для вливання коштів у дочірню компанію Framatome Advanced Nuclear Fuels. Вона керує фабрикою в Лінгені й збиралась розширити виробництво.

Для Росатома та її дочірньої компанії ТВЕЛ таке партнерство означало б полегшення доступу на європейський ринок.