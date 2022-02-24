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Заявку Росатому на участь у німецькому ядерному заводі відкликано

Четвер, 24 лютого 2022, 18:13

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що заявку Росатому на участь у німецькому підприємстві з виробництва ядерного палива у Нижній Саксонії відкликано.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому 2021 року французька ядерна компанія Framatome оголосила про намір створити спільне підприємство з Росатомом у Лінгені, де працює єдиний німецький завод з виробництва ядерного палива. Росатом планував придбати в ньому 25% частку. Цей завод постачає касети для реакторів.

Спільне підприємство Framatome і Росатому призначалося для вливання коштів у дочірню компанію Framatome Advanced Nuclear Fuels. Вона керує фабрикою в Лінгені й збиралась розширити виробництво.

Для Росатома та її дочірньої компанії ТВЕЛ таке партнерство означало б полегшення доступу на європейський ринок.

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атомна енергетика

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