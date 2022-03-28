Західні компанії побоюються платити за оренду офісів у Москві через санкції – FT

Кілька західних компаній, які все ще працюють в РФ, намагаються визначити, чи порушить санкції проти Росії сплата оренди їхніх московських офісів у будівлях, пов'язаних з олігархом Романом Абрамовичем.

Про це пише Financial Times.

Банки Credit Suisse і Morgan Stanley, тютюнові групи Imperial Brands і British American Tobacco, а також юридичні фірми Baker McKenzie і Dentons є одними з орендарів московської нерухомості, які входять до портфеля інвестиційної групи Романа Абрамовича Millhouse, згідно з адресами, зазначеними на їхніх веб-сайтах.

"Невизначеність щодо сплати орендної плати підкреслює практичні проблеми, з якими стикаються міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії або все ще намагаються піти з країни після її вторгнення в Україну.

Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", був внесений до санкційних списків Британії та ЄС, що забороняє компаніям із цих юрисдикцій здійснювати платежі йому чи його підприємствам", - пише газета.

Група Millhouse купила комплекс White Gardens у 2013 році, вона відповідає за "управління та експлуатацію" бізнес-парку "Крилатські пагорби" (в ньому розташовані офіси Microsoft, Intel, BAT, Adidas та Johnson & Johnson), також має у своєму портфелі центр Four Winds Plaza ( Credit Suisse та Morgan Stanley), додає FT.

Представники трьох компаній з офісами в цих бізнес-центрах заявили, що намагаються відстежити право власності на будівлі, щоб з'ясувати, чи виплати оренди вважатимуться порушенням санкцій.

Західні компанії стурбовані також тим, що відмова платити орендну плату, як вимагають санкції, може призвести до їх виселення з офісів.

"Контрактні зобов'язання необов'язково випаровуються через санкції", - пояснив юрист із санкцій у Mayer Brown Джейсон Хангерфорд.

Раніше Dentons, Baker McKenzie та Imperial Brands оголосили про свій відхід з Росії та плани передати російський бізнес місцевим структурам.

Можливо, що орендні платежі можуть бути затримані, а потім здійснені цими новими підприємствами, пояснило інформоване джерело FT.

Абрамович не потрапив до списку санкцій США, тому американським компаніям буде простіше продовжувати платити орендну плату за офіси в Росії, але багато хто з них дотримується обмежень Великої Британії та ЄС, навіть якщо цього не вимагає закон, резюмує FT.

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Економічна правда