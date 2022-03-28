У російських рестораторів через санкції проблеми з поставками продуктів

У ресторанів та кафе в РФ виникли проблеми з поставками продуктів - овочів, салатів та деяких видів риби - через санкції проти РФ, які порушили логістичні ланцюжки, а також через девальвацію рубля.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на Федерацію рестораторів та готельєрів РФ.

Інформацію підтвердили газеті і деякі заклади.

Так, частина партнерів припинила відвантаження, а інші скоротили період відстрочки за платежами чи зовсім його скасували, розповів директор з розвитку компанії-власника бренду "Якіторія" Олександр Муратов.

За його словами, найбільші зміни сталися з алкоголем: закупівельні ціни багатьох товарів зросли на 30-80%. Поточних запасів у мережі вистачить на 3-4 місяці, додав він.

Гендиректор "Шоколадниці" Олег Підгірний заявив, що є перебої у поставках різних категорій товарів, переважно інгредієнтів: соусів, сиропів та пасти. Без деяких із них у приготуванні страв не обійтися, каже він.

Є перебої з постачанням риби з Туреччини, зокрема доради та сібаса, а всередині країни складнощі із цукром, розповів гендиректор компанії-постачальника продуктів "Брати Васильєви" Іван Васильєв.

Деякі мережі поки що уникають дефіциту за рахунок запасів: компанії забронювали продукти у постачальників на кілька місяців уперед - зокрема алкоголь, оливкову олію, каперси та оливки.

Мінсільгосп РФ для забезпечення потреб внутрішнього ринку запропонував обнулити імпортне мито на овочі до 30 вересня, повідомило міністерство "Известиям". Таке рішення вже ухвалено на засіданні Ради Євразійської економічної комісії, заявило відомство.

Перебої та підвищення цін пов'язані у тому числі із санкціями, які порушили налагоджені логістичні ланцюжки, а також з падінням курсу рубля.

Економічна правда