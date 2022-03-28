Уряд доручив спростити передачу майна в оренду для оптимізації переїзду компаній

Кабмін доручив Фонду держмайна до кінця березня підготувати пропозиції щодо спрощення порядку передання в оренду комунального і державного майна для оптимізації переїзду компаній.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №246-р від 25 березня 2022 року.

Відповідно до документа, Кабмін до кінця березня планує визначити повний перелік компаній, які мають намір перевезти на безпечну територію свої потужності, а також перелік (цифрову карту) вільних виробничих площ для такої релокації.

"Укрзалізниці" доручили до кінця квітня оперативно виділяти рухомий склад для перевезення виробничих потужностей компаній, зокрема, за поданням обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо:

89 підприємств з різних регіонів України уже переміщено в західні області в рамках програми евакуації із зони бойових дій.

Заявку на релокацію можна подати за посиланням.

Економічна правда