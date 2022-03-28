Heineken йде із РФ: бізнес передадуть новому власнику

Нідерландська пивоварна корпорація Heineken N.V. оголосила про рішення піти із РФ - бізнес передадуть новому власнику.

Про це йдеться у заяві компанії від 28 березня.

"Ми шоковані та глибоко засмучені, спостерігаючи, як війна в Україні продовжує розгортатися та посилюватися.

Раніше ми оголосили, що Heineken припинив нові інвестиції та експорт до Росії, припинив виробництво, продаж і рекламу бренду, а також оголосили, що не будемо приймати будь-якої вигоди або прибутку від нашого бізнесу в Росії", - кажуть в компанії.

Після стратегічного огляду своєї діяльності в компанії дійшли висновку, що право власності Heineken на бізнес в Росії "більше не є стійким і життєздатним у нинішніх умовах".

"У результаті ми вирішили покинути Росію.

Ми прагнемо впорядковано передати наш бізнес новому власнику у повній відповідності з міжнародним та місцевим законодавством. Щоб забезпечити безпеку та благополуччя наших співробітників, а також мінімізувати ризик націоналізації, ми дійшли висновку, що важливо продовжувати нещодавно скорочені операції протягом цього перехідного періоду", - додали в Heineken.

У компанії гарантували, що заробітна плата 1800 співробітникам буде виплачена до кінця 2022 року, також обіцяють зробити все можливе, щоб забезпечити їх майбутнє працевлаштування.

"Ми не отримаємо прибутку від будь-якої передачі права власності. Після завершення передачі Heineken більше не буде представлений в Росії", - підкреслили в компанії.

Компанія також спише збитки на 400 млн євро.

Нагадуємо:

Нідерландський пивний концерн Heineken заявив про припинення експорту пива в РФ, а також - нових інвестицій в країну.

Економічна правда