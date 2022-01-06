Суд наклав арешт на майно Порошенка 

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Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду

Деталі: Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер.

Дослівно: "Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити".

Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи, які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.

Наразі є можливість на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

Передісторія: Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Наприкінці грудня правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.

8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.

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Українська правда