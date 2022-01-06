Суд наложил арест на имущество Порошенко
Печерский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о государственной измене.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда
Подробности: Соответствующее определение суда было объявлено во время судебного заседания в четверг.
Дословно: "Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить".
Источники в команде Порошенко рассказали УП, что арестованы все принадлежащие ему земельные участки, юридические лица, которые с ним связаны, все недвижимое имущество, включая дом в Козине, арестованы банковские счета и корпоративные доли.
Есть возможность на апелляцию, однако обнародование полного текста определения суда перенесли аж на 14 января.
Предыстория: Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества Порошенко.
6 января сам Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее – планирует прибыть 17 января.
В конце декабря правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.
Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
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